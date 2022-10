Gruseln, feiern, Sport treiben - unter diesem Dreiklang veranstaltet der TSV Neuried kurz vor Halloween eine "Nacht des Sports" an diesem Freitag, 28. Oktober, von 17 bis 21 Uhr. Die Regie führt an dem Abend die Gymnastikabteilung und die Kinder-Sportabteilung. Kinder können an einem Gruselparcours teilnehmen, die Gymnastikabteilung präsentiert ihr akrobatisches Können und die ganze Familie ist zu einer Fitness-Sportstunde eingeladen. Dazwischen gibt es Showeinlagen der Tanzabteilung und der Cheerleader sowie Darbietungen mit dem Vertikaltuch. Alle Altersgruppen sind eingeladen, mitzumachen und Neues kennenzulernen. Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich.