Das Neurieder Dorffest entfällt in diesem Jahr. Es fehle aufgrund der Pandemie nach wie vor eine sichere Planungsgrundlage für die Vereine, sagte Inken Franzen von der Verwaltung in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag. Üblicherweise beteiligen sich die Vereine an dem Fest mit Darbietungen und Bewirtungen. Auch sei die Pandemie noch nicht vorüber, "ein Dorffest mit 10000 Besuchern ist kontraproduktiv", sagte Bürgermeister Harald Zipfel (SPD). Alternativ will die Gemeinde im Sommer die Einweihung des Teilneubaus der Grundschule feiern und andere Vereinsjubiläen nachholen, die im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie ausfallen mussten. So ließen sich die Besucherströme entzerren, lautete das Argument.