Der Neurieder Ortsverband der CSU und die Junge Union sammeln in einer gemeinsamen Aktion ausrangierte Christbäume in der Gemeinde ein. Die Bäume müssen frei von jeglichem Dekor sein und bis Samstag, 7. Januar, 10 Uhr gut sichtbar am Straßenrand platziert werden. Fünf Euro sind ebenso am Baum zu befestigen. Die Spende fließt in einen Neurieder Verein für Jugendarbeit.