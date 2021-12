Der Neubau des Kinderhauses am zukünftigen Bozaunweg in Neuried beginnt. Das Kinderhaus ist seit 2015 als Interimslösung an der Zugspitzstraße untergebracht, der Umzug in einen Neubau südlich des Maxhofwegs ist von Anfang an geplant gewesen. Mit dem Umzug wird die Kinderbetreuungseinrichtung um zwei Gruppen - eine Kindergarten- und eine Krippengruppe - erweitert, sodass es künftig insgesamt fünf Gruppe gibt. Der Mehrbedarf entsteht durch den Wohnungsbau auf dem ehemaligen Hettlagegelände. Auch in unmittelbarer Nachbarschaft des künftigen Kinderhaues entstehen neue Wohnungen, insgesamt hat die Gemeinde künftig fast 350 Zuzüge zu verzeichnen. Die Gemeinde ist Bauherr des Kindergartens, die Arbeiterwohlfahrt bleibt Betreiber der Einrichtung. Rund 4,5 Millionen Euro kostet das Projekt, knapp eine Million Euro gewährt der Freistaat als Fördermittel. Die ersten 41 Fertigmodule des Hauses werden Ende Februar 2022 geliefert, die Arbeiten an den Außenanlagen beginnen im März. Im Sommer soll das Kinderhaus bereits umziehen. "Ich hoffe, dass die Plätze im neuen Kinderhaus mit drei Krippen- und zwei Kindergartengruppen lange ausreichen", stellte Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) beim symbolischen Spatenstich fest.