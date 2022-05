Offenbar stark alkoholisiert hat ein 23-jähriger Autofahrer am späten Freitagabend in Neubiberg einen Unfall verursacht, bei dem ein 27-Jähriger verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 23-Jährige gegen 23.50 Uhr auf der Universitätsstraße in nördliche Richtung. Er wollte die Vorfahrtsstraße verlassen und auf der Universitätsstraße geradeaus weiterfahren. Dabei nahm er dem 27-Jähriger die Vorfahrt, der von der Lilienthalstraße kam und in die Universitätsstraße abbiegen wollte. In dem Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 23-jährige Unfallverursacher machte auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte eine Alkoholisierung. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Laut Polizei hatte der Mann einen Blutalkoholwert von mehr als 1,2 Promille.