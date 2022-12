Neubiberg:Weihnachtscafé für alleinstehende Senioren

Das Seniorenzentrum in Neubiberg lädt an Heiligabend alleinstehende ältere Menschen nachmittags zu einem festlichen Weihnachtscafé ein. Am Samstag, 24. Dezember, von 14 bis 16 Uhr gibt es dort von Ehrenamtlichen gebackene Plätzchen, Stollen, Punsch und Glühwein. Stimmungsvolle Weihnachtsmusik soll zum Mitsingen klassischer Weihnachtslieder animieren. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet das Seniorenzentrum um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 089/60 01 28 56 bis Montag, 19. Dezember. Wer einen Fahrdienst benötigt, soll das Team des Seniorenzentrums bei der Anmeldung informieren.