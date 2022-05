Mit zwei Vorträgen und einer Buchausstellung beteiligt sich das Seniorenzentrum in Neubiberg an der bayernweiten Aktionswoche "Zu Hause daheim" zum Wohnen im Alter. Sie beginnt an diesem Freitag, 6. Mai, und läuft bis 15. Mai. In dieser Zeit werden im Schaufenster des Seniorenzentrums in der Hauptstraße 12 verschiedene Medien zum Thema ausgestellt sein, die man sich nach der Aktionswoche in der Gemeindebibliothek ausleihen kann. Zudem findet am Dienstag, 10. Mai, von 14 Uhr an im Seniorenzentrum ein Vortrag zum Thema "Stürzen im Alter aktiv vorbeugen" statt. Dabei werden Schülerinnen und Schüler der Physioschule Großhadern mit ihrer Dozentin einen Überblick zur Sturzprophylaxe im Alter geben. Es gibt auch einen praktischen Teil, bei dem man bei verschiedenen Übungen lernen kann, wie man sein Gleichgewicht und seine Reaktion verbessern kann. Am Donnerstag, 12. Mai, um 14.30 Uhr folgt im Haus für Weiterbildung ein Vortrag mit dem Titel "Vorsorge im Alter - was ist für mich sinnvoll?". Der Betreuungsverein Arbeiterwohlfahrt München-Land informiert, welche Vorsorge mit dem Älterwerden sinnvoll ist und wie Patientenverfügung, Betreuungsvorsorge und Betreuungsvollmacht miteinander kombiniert werden können. Eingeladen sind Senioren, die im Alter gerne zu Hause wohnen bleiben möchten, sowie Angehörige und andere Interessierte.