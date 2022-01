Die Lindenburschen in Neubiberg werden ihre Bleibe auch künftig auf dem Grundstück am Floriansanger 3b haben. Der Haupt, - und Finanzausschuss hat beschlossen, erneut einen Pachtvertrag mit dem Burschenverein abzuschließen und zwar für zehn Jahre, mit Beginn am 1. Januar dieses Jahres. Eine Entscheidung musste her, da der aktuelle Vertrag zum Ende des Jahres 2022 ausgelaufen wäre. Die Vereinbarung soll auch um weitere fünf Jahre verlängert werden, falls sie nicht spätestens ein Jahr vor Ablauf gekündigt wird. Auf dem Grundstück steht die Burschenhütte, in der jeweils der neue Maibaum hergerichtet wird und die die Biberger Madln gelegentlich nutzen. Der Anregung von SPD-Fraktionsvorsitzender Elisabeth Gerner, wegen gelegentlicher Beschwerden von Anwohnern, Uhrzeiten für die Nutzung der Hütte festzulegen, folgte das Gremium nicht. Vielmehr soll Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) mit den Burschen sprechen, um auf sie einzuwirken.