Ein Mix aus Ghetto-Rap, Blues und Erzählpoesie erwartet die Gäste bei "Kultur an Gleis 3" am Samstag, 11. März, im Neubiberger Jugendzentrum. Bei der beliebten Kleinkunstreihe präsentieren sich regelmäßig regionale Talente, Amateure und Überraschungsgäste auf der Bühne. Den Start bei der Veranstaltung des Kulturamts macht dieses Mal Kandala Nzanzala aus Neuperlach, der Hip-Hop-Interessierten als "Großes K" bekannt sein dürfte. Seit fast 30 Jahren macht der Deutsch-Rapper und Tiktok-Star Musik. In seiner musikalischen Hochphase trat er als Warm-up bei Konzerten von Stars wie Sido oder Busta Rhymes auf. Ganz andere Klänge, und zwar aus dem Reich des Blues, gibt es von der Band "Westend-Blues" aus München. In der komprimierten Trio-Besetzung widmet sich die Combo um Sängerin Elisabeth Dumont erfolgreichen Blues-Ladies der jüngeren Zeit, wie etwa Amanda Fish, Janiva Magness oder Heather Newman. Nicht Musik, sondern ein poetisches und vergnügliches Figurenspiel erleben die Gäste mit Claudia Schleich. Ihre Bühnenfigur Babette ist eine Urwaldschlange mit Handicaps, die sehr vergesslich ist und etwas beschwert durchs Leben geht. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Künstler freuen sich über eine Spende.