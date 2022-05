Gemeinsam gegen die Klimakrise - so lautet das Motto des zweiten Neubiberger Klimatags am kommenden Samstag, 14. Mai. Eingeladen hat das Klimabündnis Neubiberg, das Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen will, gegen den Klimawandel aktiv zu werden. Die Besucher werden sich unter anderem informieren können über Energiesparen zuhause und Balkon-Solaranlagen. Auch zum ökologischen Gärtnern kann man einiges erfahren. Beispielsweise informiert die Ortsgruppe des Bundes Naturschutz über den naturnahen Garten ohne Pestizide und darüber, wie man wertvollen Dünger selbst herstellt. Damit die Besucher gleich tätig werden können, verteilt die BN-Gruppe insektenfreundliche, heimische Blumensamen. Der Klimabus des Kreisjugendrings bietet zudem unterhaltsame Mitmach-Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Außerdem können Kinder an einer Klimaschutz-Rallye teilnehmen und kleine Preise gewinnen. Eine Poetry-Slam-Einlage sorgt für Unterhaltung. Der Aktionstag auf dem Parkplatz vor dem Neubiberger Rathaus dauert von 11 bis 15 Uhr. Ausweichtermin für den Fall, dass es regnet, ist der 21. Mai.