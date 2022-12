Schilder und eine Sperrfläche sollen verhindern, dass an der Hohenbrunner Straße in Neubiberg Lastwagen geparkt werden und den Verkehr behindern. Das hat der Bau- und Verkehrsausschuss nun beschlossen. Anwohner beobachteten in jüngster Zeit immer wieder, dass auf Höhe des Abloner Gartens Lastwagen und Anhänger über einen längeren Zeitraum auf den Längsparkbuchten und auf der westlichen Straßenseite abgestellt werden. Wenn sich dort Autos und insbesondere größere Fahrzeuge wie Müllwagen begegnen, wird es dort deshalb oft eng. Gemeinsam mit der Polizeiinspektion 28 in Ottobrunn hat das Rathaus daher nach Möglichkeiten gesucht, um die Situation zu entschärfen, wie es in der Beschlussvorlage an den Ausschuss heißt. Konkret sollen daher nun an den Längsparkbuchten Schilder darauf hinweisen, dass dort nur Pkw geparkt werden dürfen. Die Verkehrsüberwachung soll die Einhaltung dieser Regel kontrollieren. Zudem soll auf der westlichen Straßenseite eine etwa 20 Meter lange Sperrfläche markiert werden, damit dort nicht geparkt wird und so für den Begegnungsverkehr eine Ausweichfläche geschaffen wird. Die Maßnahmen sollen zunächst für einen Testzeitraum bis August 2023 gelten, wie die neue Bauamtsleiterin Bettina Riegg mitteilt.