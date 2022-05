Wer gerne ein Tässchen Kaffee trinkt, wenn er in einem guten Buch schmökert, kann das in der Neubiberger Gemeindebibliothek bald tun. Denn die Einrichtung eröffnet am Freitag, 27. Mai, ihr Lesecafé, wie die Gemeinde mitteilt. Das passt gut zu der Entwicklung, dass Bibliotheken sich seit Jahren vom reinen Ort der Medienausleihe zu Orten mit hoher Aufenthaltsqualität entwickeln. Auch die Gemeindebibliothek Neubiberg hat durch den Umbau vor kurzem an Atmosphäre gewonnen und bietet außer einem breiten Medienangebot verschiedene Arbeitsplätze und Leseecken, die zum Verweilen einladen. Viele Besucher nutzen die gemütlichen Sitznischen bereits, um in den Tageszeitungen oder einer Zeitschrift zu blättern. Nun kommt eben noch ein Angebot dazu: Man kann in den Räumen der Bibliothek auch eine Tasse Fair-Trade-Kaffee trinken. Zur Eröffnung des Lesecafés gibt es die erste Tasse Kaffee, Tee oder Kakao kostenlos.