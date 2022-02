In großen Teilen des Neubiberger Cramer-Klett-Walds sind von Ende Februar an Förster unterwegs und es werden auch Bäume gefällt. Wie die Gemeinde mitteilt, gehe es um eine so genannte "Jungdurchforstung", um die Stabilität und Vitalität der Bäume zu stärken. Auch soll der Zuwachs durch gezielte Eingriffe gesteuert werden. So würden einzelne Bäume entnommen, um den Lichteinfall zu erhöhen, damit "der Zuwachs auf gut entwickelte, vitale Bäume gelenkt" wird. Zu fällende Bäume würden in den nächsten Tagen markiert. Die Arbeiten durch das zuständige Forstamt werden wohl um den 3. März herum abgeschlossen sein.