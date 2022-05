Wer sich immer wieder fragt, wie man selbst eigentlich etwas für Umwelt und Klimaschutz leistet, kann nun das Klimahandbuch Neubiberg zu Hilfe nehmen. Mehr als ein Jahr lang haben die Gruppe "Neubiberg for Future" mit Unterstützung von Beschäftigten der Gemeindeverwaltung an dem kleinen Nachschlagewerk gearbeitet. In vier Kapiteln auf 92 Seiten bereitet die Initiative ihr gesammeltes Wissen auf. Von Konsum über Natur bis hin zu Mobilität und Energie finden sich zahlreiche Tipps und Tricks, wie man seinen Alltag klimafreundlicher gestalten kann. So gibt es Informationen darüber, welche Bio-Siegel was bedeuten. Ebenso werden Apps vorgestellt, mit Hilfe derer man die Umweltfreundlichkeit von Produkten überprüfen kann. Genauso werden verschiedene Öko-Waschmittel auf bestimmte Faktoren wie Inhaltsstoffe und Preis hin verglichen. Das Klimahandbuch ist online auf der Gemeinde-Homepage unter www.neubiberg.de/de/Klima-Umwelt/Nachhaltigkeit/Neubiberg-for-Future abzurufen. Weitere Informationen zur Initiative Neubiberg for Future gibt es unter www.neubiberg-for-future.de/.