Von Mozart über Schostakowitsch bis Dave Brubeck und Deep Purple - die Lehrkräfte der Musikschule Taufkirchen präsentieren bei ihrem Konzert "Here we are" am Sonntag, 5. Februar, im Kultur-und Kongresszentrum eine große musikalische Vielfalt. Unterstützt von versierten Gastmusikern werden sie in Orchester-Besetzung, aber auch solistisch auftreten. Für die Moderation zeichnet Leiter Michael Suttner verantwortlich, der zudem als Violinist in Erscheinung treten wird. Das Konzert unter dem Motto "Von Barock bis Rock" beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Es wird um Anmeldung per E-Mail an info@musikschule-taufkirchen.de oder unter der Telefonnummer 089/612 20 40 gebeten.