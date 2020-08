Dass er als Künstler nicht unbedingt systemrelevant ist, weiß Christoph Theussl nicht erst seit Corona. Der steirische Liedermacher, Schauspieler und Musikkabarettist nimmt es, wie es ist, und verarbeitet die gegenwärtige Situation zu einer kabarettistisch-musikalischen Zustandsbeschreibung. "Ich bin systemunrelevant. Aber ich zweifel deshalb lang noch nicht an meinem Verstand", singt der mehrfach ausgezeichnete Künstler und stellt damit gleichsam das System hinter dem System in Frage. An diesem Samstag, 8. August, tritt Christoph Theussl in Jans Bistro am Kirchplatz 4 in Ismaning auf. Die Vorstellung im Gastgarten (bei schlechtem Wetter innen) beginnt um 20 Uhr. Einlass ist von 18 Uhr an. Reservierungen erforderlich unter ☎ 96 54 25 oder per E-Mail an info@jans-ismaning.de.