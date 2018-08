31. August 2018, 22:16 Uhr Musik Kernig statt kuschlig

Haarer Ensemble El Chorazon gibt "Heavy unplugged"-Konzert

Vokalensembles, die sich moderner Populärmusik verschrieben haben, dabei aber ohne Verstärker und Mikros auftreten, wählen gerne kuschlige, zu Herzen gehende Adaptionen. Anrührende Balladen, softweiche Lovesongs oder elegische Hymnen, bei denen im Idealfall gerade die Sopranistinnen ein engelgleiches Timbre entfalten.

El Chorazon hat so was natürlich auch im Repertoire, aber der Haarer Akustik-Rock-Pop-Chor versteht sich auch auf härtere, kernige Sachen: Unter dem Motto "Heavy unplugged Volume Too" präsentieren die stimmgewaltigen Sängerinnen und Sänger mit ihrem Chorleiter Nick Hogl am 20. Oktober im Bürgerhaus Haar jede Menge mitreißender Hits: für Chor arrangierte Songs von Aerosmith, Bruce Springsteen, Lenny Kravitz oder Rihanna bis hin zu Nik Kershaw und den Foo Fighters. Begleitet werden sie dabei vom PhilHaar-Munich-Rock-Orchestra - man merkt, die Protagonisten des Konzertes haben neben ihrer musikalischen Leidenschaft auch ein Faible für Wortspiele.

Die Veranstaltung ist ein Benefizkonzert, der Reinerlös geht an die Bürgerstiftung Haar. Die Bürgerstiftung, in der neben dem Vorsitzenden Jürgen Partenheimer unter anderem der Astrophysiker Harald Lesch und Arnold F. Riedhammer,

Solo-Schlagzeuger des beliebten Blechbläserensembles "Blechschaden", sind setzt sich unter anderem für mehr Bildungsgerechtigkeit ein, für die Bekämpfung der Altersarmut, die Förderung der Jugend, interkulturelle Verständnis sowie Integration und nicht zuletzt für ein vielfältiges kulturelles Angebot in der Gemeinde.

El Chorazon wurde 2002 von Hogl gegründet, bis 2017 war der Chor ein Ensemble der Musikschule Haar, mittlerweile ist er ein Verein mit etwa 40 Mitgliedern. Markenzeichen des Ensembles sind neben den musikalisch versierten Adaptionen die Choreografien. "Ich will nicht, dass die Leute allzu steif auf der Bühne stehen", erklärte Hogl einmal augenzwinkernd. Tun sie auch nicht - und die Konzertbesucher in Haar werden wohl auch nicht allzu verspannt auf ihren Stühlen sitzen, sondern dürften ganz schön abgehen bei den neuen "brandheißen Arrangements" von El Chorazon.

Das Benefizkonzert ist am 20. Oktober im Bürgersaal Haar und beginnt um 19.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei Schreibwaren Willerer und der Buchhandlung Lesezeichen in Haar erhältlich. Die Karten kosten für Erwachsene 15 Euro und für Schüler zehn Euro plus Vorverkaufsgebühr.