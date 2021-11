Manuela Urbansky bringt Kindern am Buß- und Bettag in Unterschleißheim die Bibel nahe

Von Angela Boschert, Unterschleißheim

"Ich freue mich, dass wir endlich wieder einen Kinderbibeltag anbieten können", sagt Manuela Urbansky mit leuchtenden Augen. Die junge Pfarrerin, 32, der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen bereitet mit einem 15-köpfigen Team den Ökumenischen Kinderbibeltag unter dem Titel "Harfen in den Weiden" vor. Eingeladen sind Grundschulkinder, die am Mittwoch schulfrei haben, weil Buß- und Bettag ist. "Den feiern evangelische Christen als Tag des Innehaltens und reflektieren zum Beispiel über das, was war und wird", sagt Urbansky.

Die Kinder werden beim Kinderbibeltag etwas über Harfen erfahren, die verstummt waren und vom Wind bewegt wieder erklangen. Psalm 137 berichtet von den Juden an den Wassern zu Babel, bekannt auch aus dem Popklassiker "Rivers of Babylon". Darin verlangen die Wächter von den gefangen genommenen Juden/ Israeliten, fröhlich zu singen und auf ihren Harfen zu spielen. Doch die Gefangenen waren traurig und hatten längst ihre Instrumente an die umstehenden Weidenbäume gehängt. Dort brachte sie der Wind wieder zum Klingen.

"Wir hatten wegen Corona einen rein evangelischen Tag geplant, aber unsere katholischen Kollegen haben gesagt 'Wir machen das zusammen, bei uns'", sagt Urbansky. Im katholischen Pfarrheim St. Ulrich ist nun viel Platz für die aktuell 27 angemeldeten Kinder, die in Kleingruppen betreut werden. Es sind noch Plätze frei. Die Betreuer sind geimpft und werden zusätzlich getestet. "Wir werden gemeinsam singen, spielen und je nach Lust der Kinder Rasseln, Trommeln und vielleicht sogar eine Harfe aus einem Schuhkarton basteln und die zum Klingen bringen", sagt Urbansky. Die Kinder könnten so ergründen, wo sie Kraft und Hoffnung schöpfen, wenn sie sie brauchen.