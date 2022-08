"Älterwerden und Glücklichsein schließen sich nicht aus!" Diesen Satz werden alle gerne hören, die sich dem Rentenalter nähern oder es auch schon erreicht haben. Er stammt von Margot Käßmann, der einstigen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, die am Dienstag, 30. August, in Grasbrunn aus ihrem Buch "Schöne Aussichten" liest. Beginn ist um 18 Uhr. Käßmann erzählt von guten Gewohnheiten, die Bestand haben, und Veränderung, von persönlichem Glück und Scheitern. Sie freue sich über neu gewonnene Freiheiten, stehe zu den abnehmenden Kräften und benenne Kraftquellen, heißt es in der Ankündigung der Lesung, die der Förderverein der Petrikirche Baldham im Bürgersaal Neukeferloh mit anschließender Diskussion veranstaltet. Käßmann gewann nach ihrer Zeit als Ratsvorsitzende mit ihrer offenen und geradlinigen Art die Wertschätzung und Sympathien vieler Menschen. Karten gibt es im Buchladen Vaterstetten, in der Papeterie Löntz in Baldham und in der Buchhandlung Baldham für 15 Euro, und ermäßig acht Euro.