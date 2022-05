Nach zwei Jahren Pandemie sind Reisen wieder ohne große Einschränkungen möglich. Doch wer ältere oder kranke Angehörige betreut, will diese oft nicht alleine lassen. Die Malteser bieten dafür eine passende Überbrückung an: "Mit dem Hausnotruf und Menüservice ermöglichen wir Angehörigen, beruhigt in den Urlaub zu fahren und dennoch die Lieben zu Hause gut versorgt zu wissen", sagt Thomas Rapp, Leiter der Sozialen Dienste der Malteser im Bezirk München mit Sitz in Gräfelfing. Per Knopfdruck wird im Notfall Sprechkontakt zur Hausnotrufzentrale aufgebaut, die dann umgehend die nötige Hilfe organisiert und je nach Bedarf eine Vertrauensperson, den Malteser Bereitschaftsdienst oder den Rettungsdienst alarmiert. Aktuell bieten die Malteser Neukunden die Möglichkeit, den Hausnotruf für die Dauer von drei Monaten zum halben Preis zu nutzen. "Bei alleinlebenden Menschen mit Pflegegrad übernimmt dann in der Regel die Pflegekasse auf Antrag die Kosten für den Hausnotruf in der Version Grundsicherheit", erläutert Rapp. Nähere Informationen erhält man unter www.malteser-hausnotruf.de oder unter der kostenfreien Rufnummer 0800/996 60 21. Für eine persönliche Beratung wenden sich Interessenten an das zentrale Kundenbüro der Bezirksgeschäftsstelle des Malteser Hilfsdienstes, Bahnhofstraße 2a, in Gräfelfing (Telefon 089/85 80 80-200).