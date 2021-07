Live-Musik aller Stilrichtungen kann das Publikum am Samstag, 17. Juli, in Grünwald unter freiem Himmel hören. Von 10 Uhr bis 12.30 Uhr präsentieren sich die Musikschule und die Freunde Grünwalds an vier Schauplätzen. Als Abschluss dieses besonderen Schuljahres zeigen Solisten, Chöre und Bläser- und Streicher-Ensembles ihr Können am Rathausplatz, am Platz vor dem Seniorenheim "Haus Römerschanz", an der Brunnenterrasse des Nachbarschaftscafés "Treffpunkt" im Haus der Begegnung und am Bauernmarkt an der Tremmlallee. Ersatztermin bei Regen ist Sonntag, 25. Juli.