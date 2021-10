Leserbriefe stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar, dürfen gekürzt und digital publiziert werden unter Angabe von Name und Wohnort. Briefe ohne Nennung des vollen Namens werden nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie für Rückfragen immer Adresse und Telefonnummer an.

"Geisterfahrer lässt sich nicht stoppen" (7. Oktober)

Da haben wir mal wieder unseren älteren "verwirrten" Mitbürger, der noch tapfer mit dem Auto herumfährt. Wenn man ihn selbst gefragt hätte, wäre er sicher der Meinung gewesen, dass er dazu noch voll in der Lage ist. Von älteren Männern kommt diese fatale Selbsteinschätzung leider viel häufiger als von Seniorinnen. In meinem beruflichen Alltag als Augenarzt erlebe ich diese Situationen und bin immer wieder entsetzt über die eigene Fehleinschätzung angesichts der objektiven Leistungsfähigkeit, in meinem Fall, des Sehvermögens.

Aber hier in Deutschland in der aktuellen Situation machen 16-Jährige den Gesundheitscheck für den B-Führerschein, und später im Leben wird in dieser Führerscheinklasse nie wieder die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit überprüft.

Warum eigentlich nicht, fragt man sich angesichts ähnlicher, immer wieder erscheinender Meldungen.

Dr. Thomas Coen, Mindelheim