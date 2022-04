Die Grünen im Münchner Kreistag beantragen die Schaffung einer neuen Stelle zur psychologischen Betreuung Geflüchteter aus der Ukraine. Diese soll im Behandlungs- und Beratungszentrum von Refugio in München angesiedelt werden. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer hätten nach ihrer Flucht aus dem Kriegsgebiet traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und litten unter Verlust- und Zukunftsängsten, so Fraktionsvorsitzende Susanna Tausendfreund und Christoph Nadler. Daher sei es sinnvoll, mit einer neuen Stelle diese Menschen in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Refugio fachkundig zu behandeln; idealerweise sollte die Psychologin oder der Psychologe ukrainisch sprechen. Bei Refugio werden seit mehr als zwei Jahrzehnten Menschen beraten und behandelt, die aus ihren Heimatländern vor Krieg, Verfolgung und Folter geflohen sind. Refugio selbst geht davon aus, dass in etwa 40 Prozent aller Asylsuchenden in Deutschland an einer Trauma-bedingten psychische Erkrankung leiden. Bei Refugio arbeiten etwa 50 feste Mitarbeiter.