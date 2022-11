Die SPD-Kreistagsfraktion macht weiter Front gegen den geplanten Stellenaufbau im Landratsamt. Vor der Sitzung des Finanzausschusses an diesem Montag hat sie einen ausführlichen Antrag eingereicht. Darin lehnen Fraktionschef Florian Schardt und mehrere Mitunterzeichner unter anderem Stellen ab, die eigentlich in die Zuständigkeit des Freistaats fallen oder für die die Kreispolitik ihrer Meinung nach nicht der richtige Akteur ist. "Die SPD ist nicht per se gegen Stellenschaffungen", heißt es zur Begründung. "Es ist aber Aufgabe des Kreistages, den Landrat zu kontrollieren." Das Personal im Landratsamt habe sich innerhalb von nur zehn Jahren von 745 auf 1461 Stellen beinahe verdoppelt, die Personalkosten je Einwohner seien deutlich stärker gestiegen als in den anderen Landkreisen und dort würden auch aktuell weniger neue Stellen geschaffen. Deshalb seien kritische Fragen geboten.