Insbesondere durch die Einschränkungen in der Corona-Pandemie hat die Zahl psychischer Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen massiv zugenommen. Der Bürgerpreis des bayerischen Landtags soll daher heuer Menschen und ehrenamtliche Initiativen würdigen, die Betroffenen in Bayern dabei helfen, mit ihrer Krankheit umzugehen, ihr Umfeld unterstützen oder Prävention zum Erhalt psychischer Gesundheit betreiben. Die Unterhachinger Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer (CSU) ruft dazu auf, sich bis 5. März für die Auszeichnung zu bewerben. "Eine gesunde Seele ist Voraussetzung für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und soziale Teilhabe", so Schreyer. "Deshalb ist das Engagement von Ehrenamtlichen, die sich um Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Umfeld kümmern, wichtig." Der Bürgerpreis ist dotiert mit 50 000 Euro. Weitere Informationen unter www.buergerpreis-bayern.de.