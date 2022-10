Unter dem Motto "Ein Tag Azubi" sind junge Menschen aus dem Münchner Umland am Mittwoch, 16. November, dem schulfreien Buß- und Bettag, dazu eingeladen, Auszubildende durch einen typischen Arbeitstag zu begleiten und ihre Berufe sowie die jeweiligen Ausbildungsbetriebe kennenzulernen. Das Ziel der gemeinsamen Aktion der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Wirtschaftsjunioren ist, jungen Menschen realistische Einblicke in den Arbeitsalltag eines Unternehmens zu bieten und ihnen die vielfältigen Möglichkeiten, die eine Ausbildung in der Region bietet, zu zeigen.

Als Schirmherr des Projekttages erklärt der Münchner Landrat Christoph Göbel (CSU), dass Projekte wie "Ein Tag Azubi" ein wesentlicher Schlüssel darin seien, "den drängenden Herausforderungen des Fachkräftemangels zu begegnen". Christoph Leicher, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses München-Land, sieht in dem Projekt signifikantes Potenzial, jungen Menschen in der Berufsfindungsphase die Vorteile des dualen Ausbildungssystems bewusst zu machen. "Möglichst viele junge Frauen und Männer im Landkreis sollen erkennen, welche Berufe vor der Tür auf sie warten, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt und wie es nach dieser Ausbildung dann Richtung Karriere weitergehen kann", so Leicher. Christian Kleppermann von den Wirtschaftsjunioren München betont ebenfalls, dass ein Ausbildungsberuf einen wertvollen ersten Schritt in Richtung Unternehmer, Selbstständiger oder Führungskraft darstelle.

Teilnehmen können junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren sowie Unternehmen, die zur Ausbildung berechtigt sind. Registrieren können sich Unternehmen und interessierte junge Menschen unter letsmatchbayern.chemistree.de. Die Anmeldung ist für beide noch bis zum 25. Oktober möglich.