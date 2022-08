Von Joshua Sans, Landkreis München

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern hat sechs Azubis aus dem Landkreis München für ihr Engagement als "Ausbildungs-Scouts" ausgezeichnet. Als Botschafter für die Berufsausbildung informieren die Lehrlinge Schülerinnen und Schüler über den Alltag in ihren Ausbildungsbetrieben und die Weiterbildungsmöglichkeiten nach ihrem Abschluss. "Dieser Dialog auf Augenhöhe ist Gold wert und kommt richtig gut an. Er vermittelt den Schülerinnen und Schülern ein authentisches Bild über die Chancen und Perspektiven, die ihnen eine berufliche Ausbildung bieten kann", sagte Florian Kaiser von der IHK für München und Oberbayern während der Festveranstaltung am Starnberger See. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen den bayerischen Industrie- und Handelskammern und dem bayerischen Wirtschaftsministerium und läuft seit 2015. Bisher erreichte die Kampagne bereits 54 000 Schülerinnen und Schüler. Aktuell zählt das Projekt mehr als 360 "Ausbildungs-Scouts".