Verkehrte Welt: Viele Branchen klagen über Personalmangel, es gibt zahlreiche offene Stellen, doch die Arbeitslosigkeit steigt - auch im Landkreis München. So waren im August in den 29 Städten und Gemeinden 5046 Menschen ohne Arbeit, wie es im Bericht der Münchner Agentur für Arbeit heißt. Dies sind 422 Männer und Frauen mehr als noch im Juli, was einem Anstieg um 9,1 Prozent entspricht. Die Arbeitslosenquote steigt damit um 0,2 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent. Gegenüber August des vergangenen Jahres gibt es trotzdem eine Verbesserung, weil sich 526 Personen weniger arbeitslos gemeldet haben. Im Vorjahr lag die Quote noch bei 2,9 Prozent. Auch im Jobcenter des Landkreises sind die Zahlen der Arbeitslosmeldungen leicht gestiegen. So liegt die Zahl derer, die Hartz IV bekommen bei 2148 Personen. Dies waren 227 Menschen (11,8 Prozent) mehr als im Vormonat und 380 mehr als im August 2021. Die Quote betrug 1,1 Prozent (Vorjahresmonat: 0,9 Prozent).