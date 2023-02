Bei einem Kurs der Arbeiterwohlfahrt können Interessierte sich als Quereinsteiger für die Arbeit in einer Kita ausbilden lassen. Möglich macht dies ein Weiterbildungsangebot des bayerischen Sozialministeriums, das der Awo-Kreisverband München-Land schnell aufgegriffen hat, wie es in der Pressemitteilung heißt. So soll neues Personal für Kitas gewonnen werden. Von März an bietet die Arbeiterwohlfahrt einen sogenannten Inhouse-Kurs an und bildet die Teilnehmer zur Ergänzungskraft in bayerischen Kitas aus. Mit dem erworbenen Berufsabschluss können diese auch als Assistenz- oder Fachkraft in einer Kindertageseinrichtung tätig sein und von Anfang an Geld verdienen. Denn parallel zur Weiterbildung wird man unter anderem in Awo-Einrichtungen beschäftigt.

Ein Großteil der 15 Plätze im Startkurs ist belegt. Einige Restplätze können noch gebucht werden. Bei Interesse wird ein weiterer Kurs angeboten. Die Ausbildung umfasst 200 Unterrichtsstunden, die in Präsenz, als Online-Seminare und selbst organisierte Lerneinheiten angeboten werden. Wer sich bewerben will, muss mindestens 21 Jahre alt sein und sollte eine Ausbildung oder ein Studium absolviert haben. Weitere Informationen gibt es unter anderem bei der Awo-Kindertagespflege in Neubiberg unter der Telefonnummer 089/72 63 20 57 und per E-Mail an kindertagespflege@awo-kvmucl.de.