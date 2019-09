Es gab Zeiten da widmete sich Matthias Brock bevorzugt der Variation geometrischer Muster. Seit der Jahrtausendwende arbeitet sich der Kölner Maler jedoch an einem sehr traditionellen Genre ab, der Darstellung von Pflanzen und Tieren: Eidechsen, Grashüpfer und Schmetterlinge, Erdbeeren, Birnen und Blattwerk. Wie durch die Lupe blickt Brock auf die Objekte seines künstlerischen Interesses, erhebt sie auf der Leinwand zum Mittelpunkt allen Geschehens und suggeriert auf diese Weise auch eine besondere Nähe zum Betrachter. Genoppte Orangenschalen, das Innenleben einer Melone - wie zum Reinbeißen erscheint all das in leuchtenden Farben dargebotene Obst. Es ist Natur pur, die sich auf den Gemälden von Matthias Brock zeigt. Dabei benutzt der Künstler nach niederländischem Vorbild statt Acryl Ölfarben, was seinen Bildern eine ungeheure Tiefe verleiht und ein dreidimensional anmutendes Volumen erzeugt. Nun sind die Arbeiten von Matthias Brock unter dem Titel "Sommerstille - Frucht- und Tierstücke" in der Galerie Treffpunkt Kunst des Kunstvereins Ottobrunn an der Rathausstraße 5 zu sehen. Die Ausstellung läuft bis zum 28. September und ist Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr zu besichtigen.