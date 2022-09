Kreative und Macher aus dem Landkreis München, die Kunst- und Kulturprojekte initiieren wollen, haben weiterhin die Chance, für das Jahr 2023 finanzielle Zuwendungen aus dem Kulturfonds Bayern zu erhalten: Noch bis einschließlich 1. Oktober 2022 können sich (nichtstaatliche) Projektträger aus dem Regierungsbezirk Oberbayern bei der Regierung von Oberbayern mit ihren Ideen um Fördermittel bewerben. So bestehe etwa für Projekte aus den Bereichen Theater, nichtstaatliche Museen, zeitgenössische Kunst, Musikpflege, Laienmusik, Archive, Bibliotheken, Literatur und internationaler Ideenaustausch die Möglichkeit der Unterstützung, heißt es in einer Pressemitteilung des Bezirks. Bedingung für eine Unterstützung ist, dass die Projekte von überörtlicher oder überregionaler Bedeutung sind. Maßnahmen mit zuwendungsfähigen Gesamtkosten von weniger als 10000 Euro werden daher nicht gefördert. In Frage kommen zudem nur Projekte, deren Realisierung erst noch ansteht. Weitere Informationen gibt es auf den Internet-Seiten des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst (Aus dem Kulturfonds - Bereich Kunst - wird gefördert (bayern.de) sowie der Regierung von Oberbayern.