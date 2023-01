Michaela Wild verspricht viel: Die Münchner Musical-Darstellerin und Motivationstrainerin präsentiert am Sonntag, 29. Januar, im Kleinen Theater Haar erstmals ihre erste eigene Show "Problemzone Gehirn" und dem Besucher kündigt sie dabei eine Veranstaltung an, "die dein Leben verändert".

Worum geht's? Äußerlich erfolgreich, aber innerlich dennoch nicht zufrieden, macht sich das Bühnen-Ego von Michaela Wild auf eine Reise in die Tiefen ihres Gehirns, um herauszufinden, was denn auf dem Weg zum großen Erfolg, zum Glück und zur wahren Liebe alles falsch gelaufen ist. In einer Mischung aus Musical und Motivationstraining nimmt Wild ihr Publikum mit auf diese Exkursion und will den Zuschauern dabei auch zeigen, wie sie selbst die eine oder andere Stellschraube im Gehirn wieder richtig drehen können. Die Premiere von "Problemzone Gehirn - über das Streben nach Liebe, Glück und Erfolg" beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es online unter https://kleinestheaterhaar.de respektive Reservix.