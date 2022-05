Musik von griechischen Komponisten des 20. Jahrhunderts steht auf dem Programm des musikalisch-kulinarischen Abends, den der Verein für Klavierkunst Oberhaching an diesem Samstag, 28. Mai, präsentiert. Im Bürgersaal beim Forstner erklingen Werke von Konstantinos Kydoniatis, Nikos Skalkottas, Manos Hadjidakis und Mikis Theodorakis, der vor allem für seine Filmmusik zu "Alexis Sorbas" bekannt ist. Spielen wird Danae Kara, eine der renommiertesten Pianistinnen Griechenlands. Als Solistin ist sie weltweit unterwegs und spielte mit diversen namhaften Orchestern, darunter das BBC Philharmonic Orchestra. Neben dem Hörgenuss locken Gaumenfreuden: Im Foyer des Bürgersaals bietet das griechische Restaurant Odeon vor dem Konzert "Meze", also spezielle Vorspeisen, Wein und Ouzo an (18.15 Uhr) - sowie nach dem Konzert ein besonderes Menü in der Gaststätte. Konzertbeginn ist um 19 Uhr (Infos und Tickets über www.oberhaching.de oder www.klavierkunst-oberhaching.de sowie an der Abendkasse).