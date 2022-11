Auch in diesem Jahr starten Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) und sein Mann Thomas Gierling zum Jahreswechsel ihre Spendenaktion "Lacher statt Kracher". Der Kommunalpolitiker und der Moderator rufen dazu auf, an Silvester auf das Feuerwerk zu verzichten und das gesparte Geld stattdessen für einen guten Zweck zu spenden: In diesem Jahr soll der Reinerlös der Spendenaktion an den Verein Lichtblick Seniorenhilfe gehen, der sich in Oberbayern aktiv gegen Altersarmut einsetzt. "Wenn Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet haben, am Ende nicht genug im Geldbeutel haben, um in Würde alt zu werden, dann darf die Gesellschaft, vor allem unsere Generation, nicht länger wegschauen", schreiben Maximilian Böltl und Thomas Gierling in ihrem Spendenaufruf.