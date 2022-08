Schon im Januar 2021 hat Maximilian Böltl (rechts) seinen Freund Thomas Gierling am Tegernsee gefragt, ob sie den Bund fürs Leben eingehen wollen - und in einer kleinen Kirche im Landkreis Miesbach haben sich Kirchheims Bürgermeister von der CSU und der Medienmanager und Moderator nun tatsächlich getraut. Standesamtlich haben sich der 39-jährige Böltl, der seit 2014 Bürgermeister ist, und der 34-jährige Gierling bereits zuvor das Ja-Wort gegeben, in Böltls Büro im Rathaus, das in Kirchheim aus Platzmangel als Trauzimmer fungiert. Beiden war es aber auch wichtig, für ihre "Verantwortung füreinander" zudem den katholischen Segen zu empfangen - das haben sie nun im Kreise ihrer Familien und engsten Freunde getan. Liiert sind Böltl und Gierling seit 2019, zunächst in einer Fernbeziehung zwischen Zürich und Kirchheim, Corona habe sie dann aber noch mehr zusammengeschweißt, so Böltl. Jetzt sind sie auch örtlich und ganz offiziell vereint.