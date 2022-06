Im Kreuzungsbereich der Kreisstraße M1 und der Weißenfelder Straße in Kirchheim entsteht ein neuer Kreisverkehr. Immer wieder kam es in der Vergangenheit an der hoch belasteten Stelle zu Unfällen. Bereits vor einigen Jahren habe man daher Untersuchungen vorgenommen, um die Situation zu verbessern, berichtete Landrat Christoph Göbel (CSU) beim symbolischen Spatenstich am Montag. Ein Kreisverkehr sei die geeignete Lösung, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Gleichzeitig will der Landkreis mit weiteren Baumaßnahmen den Radverkehr sowie den ÖPNV stärken: Entlang der M1 wird ein Geh- und Radweg errichtet, zudem entstehen vier neue barrierefreie Bushaltestellen auf Höhe der Weißenfelder Straße und der Ammerthalstraße. 2,97 Millionen Euro sollen die Maßnahmen kosten, der Freistaat beteiligt sich daran mit verschiedenen Förderungen in Höhe von insgesamt 1,24 Millionen Euro. Die Durchfahrt auf der M1 soll nach Angaben des Landratsamts während der Baumaßnahmen dauerhaft offenbleiben - Sperrungen sollen lediglich einseitig erfolgen. Nach aktuellen Planungen soll der Kreisverkehr Mitte Dezember 2022 fertig sein.