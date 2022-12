An der Kreisstraße M 1 sind der umgebaute Kreisel sowie ein neuer Geh- und Radweg für den Verkehr freigegeben.

Ein weiterer Brückenschlag für eine verkehrssichere Verbindung im Landkreis München ist getan: Die umfangreichen Arbeiten für den Neubau des Geh- und Radweges sowie für den Bau eines Kreisverkehrs und vier barrierefrei ausgebaute Bushaltestellen an der Kreisstraße M 1 in Kirchheim sind abgeschlossen. Landrat Christoph Göbel (CSU) und Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU, von links) haben den Kreisel samt Geh- und Radweg sowie den vier Bushaltestellen offiziell für den Verkehr freigegeben. Der Kreisverkehr im Kreuzungsbereich der Kreisstraße M1 und der Weißenfelder Straße soll die Verkehrssituation an diesem Knotenpunkt entschärfen. Aufgrund der häufigen Unfälle galt dieser seit längerer Zeit als Unfallschwerpunkt. Der Kreisel soll den Verkehr flüssiger machen. Bei dem Umbau ist entlang der Kreisstraße im Bereich Kirchheim bis zur Gemeindegrenze Feldkirchen ein neuer straßenbegleitender Geh- und Radweg entstanden. Außerdem sind vier neue barrierefreie Bushaltestellen auf Höhe der Weißenfelder Straße und Ammerthalstraße eingerichtet worden. Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich insgesamt auf rund 2,1 Millionen Euro.