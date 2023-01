Warten gehört in kleinem Maß zum Job eines Prinzenpaars. Nach der ersten offiziellen Präsentation am 11.11. vergehen zunächst einige Wochen, bis der Fasching mit zahllosen Auftritten in glitzernden Gewändern richtig startet. Die neuen Hoheiten des Kirchheimer Narrenrats mussten sich einer noch längeren Geduldsprobe stellen: Seit 2021 warteten Jan-Philipp I. und Alicia Sophie I. auf ihren Einsatz, denn pandemiebedingt gab es in den vergangenen zwei Jahren keine Faschingsfeiern. Kürzlich durfte das Prinzenpaar der Kirnarra beim Faschingsauftakt in Haar seine festliche Inthronisation feiern.

Im echten Leben studiert die 22-jährige Alicia Sophie Riffner Medien- und Musikmanagement, Musik ist auch abseits des Faschings ihre Leidenschaft. Ihr Prinz Jan-Philipp von Gültlingen ist 23 Jahre alt und macht nach seinem Bachelorabschluss in Sportmanagement aktuell einen Master in Kommunikation. Er interessiert sich für American Football, Basketball und Fußball. Beide zählen, wie es sich für ein Prinzenpaar gehört, selbstredend das Tanzen zu ihren Hobbys, ebenso wie das Kinderprinzenpaar Tobias I. und Emma I. Beide sind zwölf Jahre alt und wohnen in Kirchheim. Abseits der Bühne malt und näht Emma gerne, Tobias sammelt Münzen und interessiert sich in der Schule für Kunst, Sport und Geographie.

Nach dem langen Warten stehen für beide Prinzenpaare nun stressige Wochen an: Unter anderem tanzen sie bis Ende Februar auf sieben Kinderfaschingsbällen und einem großen Galaball in Haar.