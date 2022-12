Kirchheim:Adventskonzert in der Cantate-Kirche

Von "Stille Nacht" über liturgische Musik bis hin zu modernen Weihnachtsliedern - der Chor der Cantate-Kirche unter Leitung von Gerhard Jacobs wird an diesem Sonntag, 4. Dezember, zusammen mit dem Saxofonquartett "Sams" ein Adventskonzert geben. Schauplatz ist die Cantate-Kirche in Kirchheim, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Besinnliche und temperamentvolle Klänge, die reizvolle Kombination aus Saxofonsound und Chorgesang sollen das Publikum in festliche Stimmung bringen. Karten kosten zwölf Euro, für Schüler und Studenten zehn Euro. Im Anschluss an das Konzert lädt die Cantate-Gemeinde noch zu einem kleinen Umtrunk im Gemeindezentrum ein.