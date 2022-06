Feiern für den guten Zweck: Die Cantate-Kirche Kirchheim spendet die Einnahmen aus dem Kartenverkauf für ihr Sommerfest an eine soziale Hilfsaktion. Die Feier findet statt am Samstag, 25. Juni, im Brunnenhof der Kirche. Einlass ist um 15 Uhr, nach einer Begrüßung präsentiert Kabarettistin Franziska Wanninger von 17 Uhr an Auszüge aus ihrem Programm "Für mich soll's rote Rosen hageln". Karten können für je 15 Euro im Vorverkauf erworben werden, im Pfarramt, Martin-Luther-Str. 7 sowie im "Kreativ und Strick" im Räter-Einkaufszentrum. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.