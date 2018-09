17. September 2018, 22:06 Uhr Kirchen Unterhachinger Katholiken kommen nicht zur Ruhe

Axel Windecker wechselte am 1. September 2017 von St. Lantpert im Dekanat Freising zum Pfarrverband Unterhaching. Der 47-Jährige trat die Nachfolge von Kilian-Thomas Semel an.

Eine Formulierung im Pfarrbrief lässt den Streit um die Zwangsversetzung von Pfarrvikar Grzesik aufleben

Von Michael Morosow, Unterhaching

Der im August vom Erzbischöflichen Ordinariat München-Freising zwangsversetzte Pfarrvikar der Unterhachinger St.-Korbinians-Kirche, Stanislaw Grzesik, hat schon längst seine neue Stelle im Pfarrverband "Vier Heilige" in Trudering-Riem angetreten. Doch an seiner alten Wirkungsstätte will vorerst keine Ruhe einkehren. Neuester Aufreger ist ein Pfarrbrief, in dem Pfarrer Axel Windecker das erste Jahr seines Wirkens in Unterhaching Revue passieren lässt, über einige Personalien im Pfarrverband berichtet und schließlich auch Stellung nimmt zu den Zerwürfnissen zwischen ihm und Pfarrvikar Grzesik sowie zur Frage, ob und wann dieser ersetzt werde.

Eine Wiederbesetzung seiner Stelle sei zunächst nicht vorgesehen, da zuerst der Pfarrverband gefestigt werden solle, konnten die Kirchengänger im Pfarrbrief lesen. Weiter heißt es dazu: "Ein neuer Priester in St. Korbinian könnte den Eindruck erwecken: ,Das ist unser neuer Pfarrer. Wir brauchen also keinen Pfarrverband'." Nach Lesart einiger Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Korbinian erklärt Pfarrer Axel Windecker mit diesen Worten die Verzögerung der Neubesetzung als Erziehungsmaßnahme gegenüber der Pfarrei. "Eine Ungeheuerlichkeit, zu der die Pfarreigremien offensichtlich schweigen", heißt es dazu in einem anonymen Schreiben an die SZ. Ein Mitglied des Pfarrgemeinderates wertet die beanstandete Passage im Pfarrbrief als "unglücklich formuliert". Axel Windecker dagegen spricht von einer irrigen Interpretation seiner Worte. Es seien nur wenige Leute, die ständig nörgelten und viel böses Blut erzeugten, sagte der Geistliche zur SZ. Dass er nach wie vor die Pfarrei St. Korbinian noch nicht komplett in den Pfarrverband eingebunden sieht, verschweigt er indes nicht.

Das hat er auch in einer anderen Passage im Pfarrbrief kundgetan: "Was es bedeutet, Pfarrverband zu sein, ist in unseren Pfarreien St. Alto und St. Birgitta schon wesentlich mehr ,in Fleisch und Blut übergegangen' als in St. Korbinian, was aber auch kein Wunder ist. Schließlich hatten sie deutlich mehr Zeit zum "Üben'." Windecker geht damit offenbar auf den Umstand ein, dass St. Alto und St. Birgitta schon vor der Gründung des Pfarrverbandes im Dezember 2012 eng zusammengearbeitet haben und sich schon lange einen Seelsorger teilen, während in St. Korbinian, der kleinsten, wiewohl ältesten Pfarrei der Gemeinde Unterhaching, der Pfarrer wohnt.

"Der wohnt nur dort, das ist nicht der Pfarrer von St. Korbinian, sondern vom Pfarrverband", stellt Axel Windecker klar. Wenn der Pfarrer nicht mehr in St. Korbinian wohne, werde alles besser, hofft der Geistliche. Für ihn sei die Entscheidung des Erzbischöflichen Ordinariats keine Erziehungsmaßnahme, sondern eine Chance, "es tatsächlich zu schaffen, dass wir uns alle als Pfarrverband fühlen". Er stehe mit allen Pfarrgremien in regem Kontakt, und für den Fall, dass der Pfarrverband dereinst tatsächlich einen Ersatz für Pfarrvikar Stanislaw Grzesik zugeteilt bekommt, werde eine Gottesdienstordnung erarbeitet, die keine Pfarrei übervorteile. So recht daran glauben kann Pfarrer Windecker wohl nicht. Laut Prognosen gehe in den Pfarreien im ganzen Lande bis zu 50 Prozent des Personals verloren, sagt er.

Am 1. Januar 2019 erhält der Pfarrverband Unterhaching dennoch Verstärkung: Pfarrer Johannes Kanzler vom Pfarrverband Neubiberg-Neuperlach wird als Ruhestandspriester nach Unterhaching wechseln, um Axel Windecker etwas Arbeit abzunehmen etwa bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen, aber auch den ein oder anderen Gottesdienst übernehmen. Johannes Kanzler wird in der Pfarrei St. Birgitta wohnen.