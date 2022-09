Der Baulärm verklingt, dafür sind in dem neuen große Haus für Kinder im Jugendstilpark jetzt Kinderstimmen zu hören. Die Kindertagesstätte an der Edith-Hecht-Straße, die die Gemeinde Haar betreibt, ist fertiggestellt. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) meldete im Bauausschuss des Gemeinderats Vollzug. Demnächst wollen sich die Gemeinderäte den Bau bei einem Ortstermin anschauen. Auch müssen noch Photovoltaik-Module aufs Dach geschraubt werden, die vor genau einem Jahr bestellt, aber jetzt erst geliefert worden sind. Die Kindertagesstätte mit inklusivem Angebot residiert an einer Adresse mit hoher Symbolkraft. Der Jugendstilpark war einst Teil des Areals des Isar-Amper-Klinikums, in dem während der NS-Herrschaft viele Psychiatrie-Patienten im Zuge des "Euthanasie"-Programms ermordet wurden. Edith Hecht war eines der Opfer. Sie starb im Alter von 13 Jahren einen Tag vor Heiligabend 1944 in der damaligen Heil- und Pflegeanstalt an einer angeordneten Überdosis von Medikamenten.