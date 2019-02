28. Februar 2019, 21:54 Uhr Kinderbetreuung Jährliche Anmeldung bleibt

Oberschleißheim verwirft neue Vergaberegeln für Hortplätze

Die Anmeldemodalitäten für die Oberschleißheimer Kinderhorte bleiben im Wesentlichen unverändert. Eine von der Gemeindeverwaltung geplante Umstellung auf eine Dauerbuchung für vier Jahre während des kompletten Grundschulbesuchs wurde von einer Gemeinderatsmehrheit verworfen.

Üblicherweise bleibe ein Grundschulkind, das in der ersten Klasse zum Hort angemeldet wird, auch für die gesamten vier Jahre seiner Grundschulzeit dort, argumentierte die Rathausverwaltung. Daher könne man den Verwaltungsaufwand für Eltern und Hort vereinfachen, indem die Buchung gleich für die kompletten vier Jahre gelten solle. Eventuelle Kündigungen im Verlauf der vier Jahre seien unproblematisch.

SPD, Grüne und Teile der Freien Wähler inklusive Bürgermeister Christian Kuchlbauer kippten diese Umstellung jedoch mit 15 zu 5 Stimmen. Für die Aufnahme in den Hort gibt es eine Prioritätenliste, bei der etwa berufstätige Alleinerziehende oder Eltern, die beide arbeiten, ganz vorne stehen. Würden nun für immer vier Jahre neue Bedürftigkeiten blockiert, "brauchen wir diese Liste nicht mehr", sagte Lena Negele (FW).

Jedes Jahr anhand der aktuellen Bedürftigkeiten die Situation neu zu bewerten, sei "fairer und sozialverträglicher", befand Florian Spirkl (SPD). Für Eltern in der Prioritätsstufe eins werde sich nichts ändern, da ihnen der Platz nie weggenommen werden könne. Und für alle anderen sei die flexible Lösung gerechter. "Einmal im Jahr ein Blatt Papier auszufüllen, ist zumutbar", sagte Negele zum Verwaltungsaufwand. Verfochten wurde die geplante Neuregelung lediglich von der CSU. Mit der jährlichen Neuvergabe gebe es "keine Sicherheit für die Familien", sagte Angelika Kühlewein. Zudem würden Kinder aus ihrem sozialen Umfeld gerissen, wenn sie einen Hortplatz verlören. Soziale Kontakte entstünden wohl in sechs Stunden Schulunterricht mehr als in zwei Stunden Hortbesuch, hielt Negele dagegen.