9. Oktober 2018, 21:50 Uhr Kartenverlosung Tragische Liebesgeschichte

In den Wirren der kubanischen Revolution begegnen sich Carmen und der junge Soldat José. Es ist der Beginn einer fatalen Liebesgeschichte, die im berüchtigten Nachtleben Havannas ein jähes Ende findet. In drei Jahren Entwicklungszeit entstand ein Stück Musiktheater, das mit karibischen Rhythmen, eingängigen Melodien und temperamentvollem Tanz Opernkenner wie Musical-Liebhaber auf künstlerisch hohem Niveau überzeugt. Mit Raffinesse entspinnen der kubanische Autor Norge Espinosa Mendoza und der britische Musical-Experte Stephen Clark das Drama in der Hitze der tropischen Insel. Die Hauptstadt wird zum Schauplatz von Eifersucht und Revolte, das karibische Temperament zum Treibstoff des tragischen Geschehens. Das Musical "Carmen la Cubana" ist vom 16. bis 28. Oktober im Deutschen Theater in München zu sehen. Wer jeweils zwei Karten für die Vorstellung am Mittwoch, 24. Oktober, 19.30 Uhr, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 10. Oktober, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: In welcher Stadt spielt das Musical? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse, Schwanthalerstraße 13, Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr, Telefon 55 23 44 44 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.