Egal ob vor einer beruflichen Herausforderung, einem Wiedereinstieg oder in der Bewerbungsphase: Frauen und Mädchen dürfen sich vom Informationstag "Gut vorbereitet beruflich durchstarten oder wieder einsteigen" angesprochen fühlen, der am Donnerstag, 7. November, in den Räumen des Landratsamts München am Mariahilfplatz stattfindet. Dort geht es von 8.30 bis 12.30 Uhr um viele Themen rund um die Jobsuche. Anbieter arbeitsmarktnaher Qualifizierungsangebote stehen für Gespräche zur Verfügung und weitere Einrichtungen stellen sich vor. Auf dem "Markt der Möglichkeiten" geben Aussteller Tipps, wie sich Mädchen und Frauen im Berufsleben gut positionieren.