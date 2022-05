"Der Brandner Kaspar und das ewig Leb'n", 1975 von Kurt Wilhelm für die Bühne des Münchner Residenztheaters inszeniert nach der literarischen Vorlage seines Ururgroßonkels Franz von Kobell, hat als Stück in oberbairischer Mundart seinen Platz auf den großen Bühnen gefunden. Nicht zuletzt die Fernsehaufnahme des Bayerischen Rundfunks mit Toni Berger, Fritz Straßner und Gustl Bayrhammer in den Hauptrollen machte die Geschichte um den schlitzohrigen Kaspar, der den Boandlkramer mit Kirschgeist betrunken macht und sich beim Karteln mehrere zusätzliche Lebensjahre ergaunert, zu einem bayerischen Kulturgut.

Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens nimmt sich nun auch das Bauerntheater aus Ismaning dieses Stückes an. In seiner früheren Fassung "Der Brandner Kaspar schaut ins Paradies" bringt die ambitionierte wie erfahrene Laiengruppe das Stück auf die Bühne. Die Jubiläumsvorstellungen finden unter freiem Himmel auf der großen Bühne statt, Premiere ist am 8. Juli. Karten können am kommenden Montag, 23. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr in der Hainhalle erworben werden, Restkarten sind danach erhältlich bei Haushaltswaren Benz in Ismaning.