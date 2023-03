Die Werke des Münchner Künstlers Fritz Hörauf stehen in der Tradition der visionären Kunst, die mit dem Surrealismus und dem Phantastischen Realismus im 20. Jahrhundert zu ihrer Blüte kam. Aus antiken Mythen und Legenden entwickelt Hörauf seine eigenen Welten, reale Eindrücke wandelt er künstlerisch zu visionären Orten. Eine Auswahl der Malereien und Zeichnungen Höraufs ist von diesem Samstag, 4. März, bis 16. April in der Galerie im Schlosspavillon in Ismaning zu sehen. Die Vernissage am Freitag, 3. März, im Beisein des Künstlers beginnt um 19 Uhr; der Eintritt ist frei.