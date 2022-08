Ismaning:Caritas-Abendsprechstunde für Berufstätige

Die Caritas bietet von August an eine Abendsprechstunde in Ismaning an, um Berufstätigen mit sehr niedrigem Einkommen den Zugang zum Beratungsangebot zu erleichtern. Zu den Schwerpunkten der Beratung zählen die Überprüfung und Beantragung von Sozialleistungen und die Erstellung eines Haushaltsplans. Die Abendsprechstunden finden immer am letzten Donnerstag eines Monats von 16 bis 19 Uhr bei der Caritas Ismaning, Dr.-Schmitt-Straße 4, statt. Die nächste Sprechstunde ist auf den 25. August datiert.