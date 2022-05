Der Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi (SPD) ist an diesem Dienstag, 24. Mai, bei seinen Parteifreunden in Ismaning mit einem "Bericht aus Berlin" zu Gast. Im Ismaninger Bürgersaal in der Erich-Zeitler-Straße 2 wird der Politiker aus Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck über aktuelle politische Themen und Debatten im Deutschen Bundestag sprechen. Schrodi betreut seitens der SPD den Wahlkreis München-Land, nachdem die Sozialdemokraten hier keinen eigenen Abgeordneten haben. Die von der SPD Ismaning organisierte Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und dauert etwa zwei Stunden, es gilt die 3-G-Regel.