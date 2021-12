Die Carl-Steinmeier-Mittelschule in Hohenbrunn hat sich selbst zur "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" ernannt und nimmt damit an einer bundesweiten Aktion teil. Gemeinsam wollen Lehrer, Schüler und nicht zuletzt der Hausmeister dafür sorgen, dass alle Formen von Diskriminierung, insbesondere Rassismus, in ihrer Schule keine Chance haben. Mit verschiedenen Aktionen hatten eine Gruppe von Schülern und Lehrern bereits die Schulfamilie für das Thema sensibilisiert. So gibt es seit Ende November die Projekttage "Vielfalt ist eine Chance" , die von Respekt-Coaches des Awo-Kreisverbandes geleitet werden. In vier Workshops - Rap, Tanz, Kochbuch und Siebdruck - befassen sich die jungen Leute mit den kulturellen Besonderheiten ihrer Mitschüler.